Tenta di rubare una bici e quando viene scoperto si difende con calci e pugni, arrestato

In manette è finito un 44enne già noto per precedenti episodi. L'uomo ha cercato di rompere il lucchetto con il quale era stata bloccata una bicicletta elettrica. Il proprietario se ne è accorto e ha chiesto aiuto ad alcuni amici che subito sono intervenuti

Ha tentato di rubare la bicicletta elettrica di un pachistano che però, appena si è accorto di quanto stava accadendo, ha chiesto aiuto ad alcuni amici riuscendo a sventare il furto e a fermare il ladro che poi è stato arrestato dalla polizia. E' successo intorno alle 13 di ieri, giovedì 7 ottobre, in centro storico. Il malvivente è un marocchino di 44 anni, residente a Montemurlo, più volte denunciato per furto. Il pachistano aveva appena lasciato la sua bici con tanto di catena e lucchetto, quando il 44enne si è avvicinato con una tronchese per rompere la sicura. Immediate le richieste di aiuto: il proprietario e altri tre connazionali hanno inseguito il marocchino che, pur di guadagnare la fuga, non ha esitato a difendersi con calci e pugni senza però riuscire a sottrarsi al gruppo. Sul posto è poi intervenuta la polizia che ha perquisito il marocchino e sequestrato alcuni attrezzi da scasso. Il ladro è finito in manette con l'accusa di rapina.



