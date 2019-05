25.05.2019 h 14:15 commenti

Tenta di rubare in un furgone ma viene scoperto e arrestato

Il giovane marocchino, pregiudicato e clandestino, dovrà rispondere anche di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Un ventiseienne marocchino, clandestino e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla Squadra mobile per tentato furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Ieri mattina, 24 maggio, il giovane è stato sorpreso a rubare in un furgone in via Cilento, zona Borgonuovo-San Paolo, dallo stesso corriere.

Il ventiseienne è riuscito a scappare a bordo di una bici ma nella sua fuga ha incrociato i poliziotti, impegnati in un servizio di prevenzione. Ne è nato un inseguimento al termine del quale il nordafricano è stato fermato e identificato. In quel momento si è avvicinato il corriere che ha raccontato quanto gli era capitato pochi minuti prima. E' scattato quindi l'arresto. Una volta in questura il giovane ha più volte aggredito fisicamente e verbalmente gli agenti per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

