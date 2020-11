14.11.2020 h 14:13 commenti

Tenta di rubare in un bar ristorante di Galceti ma viene sorpreso e arrestato

E' successo stanotte. Protagonista un 43enne pluripregiudicato. Con sé aveva ancora gli strumenti da scasso usati per forzare la porta d'ingresso

Ha tentato di intrufolarsi nei locali del bar tabacchi trattoria I'Barroccio a Galceti, ma è stato bloccato e arrestato dalla polizia, prontamente intervenuta sul posto grazie a una segnalazione. E' successo stanotte, 14 novembre poco prima dell'una. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto, l'uomo, un italiano senza fissa dimora e pluripregiudicato per reati specifici, ha tentato di nascondersi nelle immediate vicinanze del locale, ma è stato visto e fermato. Aveva ancora con se la tenaglia e alcuni cacciaviti utilizzati per forzare la porta d'ingresso del bar. I segni di scasso sul telaio della porta sono ben evidenti.

E' scattato quindi l'arresto per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L'uomo è stato quindi rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.