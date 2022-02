03.02.2022 h 12:31 commenti

Tenta di rubare bottiglie di whisky al supermercato, denunciato 35enne con precedenti

E' successo nella serata di mercoledì alla Coop in via Targetti. Valore delle bottiglie, 130 euro. Sul posto la polizia avvertita dalla vigilanza del negozio

Ha tentato di oltrepassare le casse del supermercato Coop di via Targetti senza pagare bottiglie di whisky per un valore di 130 euro. Il tentativo di furto è però stato scoperto dalla vigilanza che ha avvertito la polizia. L'uomo, un italiano di 35anni originario della provincia di Livorno, già noto per i suoi precedenti, è stato denunciato per tentato furto aggravato. E' successo nella serata di ieri, mercoledì 2 febbraio. Il trentacinquenne è stato trovato in possesso di una tronchesina e di una forbice utilizzate per rompere i dispositivi antitaccheggio; da qui, la denuncia anche per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.



Edizioni locali collegate: Prato

