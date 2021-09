05.09.2021 h 11:10 commenti

Tenta di rubare birra e vino in una pizzeria del centro, scoperto dal proprietario del locale

E' successo alla pizzeria L'oro di Napoli accanto a Piazza Duomo. L'uomo è entrato nel locale e prima si è avvicinato alla cassa che però era vuota, così ha ripiegato sul frigorifero delle bevande

Ha visto la porta del locale aperta, è entrato si è avvicinato alla cassa ma l'ha trovata vuota così si è diretto al frigorifero delle bevande per rubare le bottiglie, ma è stato scoperto dal proprietario.

E' successo ieri 4 settembre alle 13,30 nella pizzeria L'oro di Napoli in via del Vergaio, in pieno centro storico. “Stavo preparando l'impasto per le pizze in cucina – spiega il titolare Antonio Averga – quando ho sentito dei rumori provenire dalla sala. Mi sono affacciato e ho visto la cassa aperta e un uomo davanti al frigorifero, lo aveva aperto e stava prendendo le bottiglie. Mi sono avvinato, quando ho capito che non era riuscito a rubare nulla, l'ho fatto uscire dal locale. Per fortuna la cassa era vuota, leviamo sempre tutto”.

Le telecamere del locale hanno ripreso, infatti, l'uomo entrare avvicinarsi alla cassa, per poi andare verso le vetrinette e infine al frigorifero.

Edizioni locali collegate: Prato

