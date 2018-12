15.12.2018 h 14:20 commenti

Tenta di rubare alcolici in un supermercato ma la vigilanza fa intervenire la polizia, denunciato

Dovrà rispondere di furto un quarantunenne fermato in un negozio in viale Galilei. Le bottiglie sono state recuperate e rimesse sugli scaffali

Un quarantunenne di origine napoletana è stato denunciato per furto dalla polizia intervenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 dicembre, in un supermercato in viale Galilei per segnalazione di un taccheggio. L'uomo ha prelevato dagli scaffali alcolici per venti euro e poi ha cercato di uscire senza pagare. La vigilanza del negozio però si è accorta di quanto stava succedendo e ha telefonato alla questura.



