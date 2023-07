25.07.2023 h 14:59 commenti

Tenta di rientrare in Italia con 900mila euro nascosti in quattro borsoni, denunciato imprenditore

L'uomo, proveniente dalla Francia e diretto a Prato, è stato fermato dalla guardia di finanza a Ventimiglia. Ad attirare l'attenzione è stato il lussuoso minivan che stava guidando, poi l'evidente nervosismo ha fatto il resto. "Profilo reddituale e patrimoniale assolutamente incompatibile con la somma trasportata"

Ha tentato di passare la frontiera con quattro borsoni pieni zeppi di soldi ma è stato scoperto e denunciato per riciclaggio. Protagonista un cinese residente a Prato, trovato in possesso di 900mila euro. E' successo al casello autostradale di Ventimiglia lo scorso 5 luglio ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Troppi soldi e senza una valida giustificazione dal momento che l'uomo risulta titolare di una ditta di noleggio auto con conducente e il suo “profilo reddituale e patrimoniale è assolutamente incompatibile” con la somma trasportata.

Il cinese è stato fermato per un controllo dalla guardia di finanza impegnata in servizi di repressione dei traffici illeciti. Alla guida di un lussuoso minivan, l'uomo, proveniente dalla Francia e diretto a Prato, non è passato inosservato. Il suo nervosismo, evidente ai finanzieri, lo ha tradito e ha rafforzato i sospetti tanto che è stato deciso di approfondire il controllo e fare verifiche sul veicolo. Ed è così che dal bagagliaio sono spuntati quattro borsoni con le banconote di svariato taglio divise in mazzette.

I soldi sono stati sequestrati mentre il cinese è stato denunciato.



