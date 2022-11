17.11.2022 h 09:01 commenti

Tenta di rapinare imprenditore sulla ciclabile ma finisce ko. Sei giorni fa aveva palpeggiato una poliziotta

Secondo arresto in una settimana per lo straniero. La vittima designata fa pugilato e non ha avuto difficoltà a neutralizzare l'aggressore che aveva cercato di sottrargli l'orologio dal polso

Qualche giorno fa era finito in manette per aver palpeggiato una poliziotta intervenuta con i colleghi dopo che l'uomo, un pakistano con precedenti anche per atti osceni in luogo pubblico, era stato visto rubare sulle auto in sosta. In carcere, dove era stato portato con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, c'è stato poco, però, visto che nel pomeriggio di ieri 16 novembre ha cercato di rapinare dell'orologio un imprenditore che stava correndo sulla pista ciclabile. Anche stavolta, comunque, gli è andata male, perché la vittima designata, Enrico Tatti (), ha reagito ed è riuscito a bloccare il malvivente, poi preso in consegna dai poliziotti della Volante e di nuovo arrestato, stavolta con l'accusa di rapina.

"Stavo correndo nel tratto di ciclabile vicino alla scuola del Campino - racconta Tatti -, quando ho visto questo straniero avvicinarsi e, all'improvviso, abbracciarmi. Il tempo di realizzare che mi aveva stava rubando l'Apple Watch che avevo al polso, che lo inseguito e bloccato. Mi alleno facendo pugilato e così non ho avuto difficoltà a immobilizzarlo fino all'arrivo dei poliziotti".

Tatti non nasconde la sua amarezza per quando gli è capitato: "Ho detto molte volte al sindaco che la ciclabile non è sicura - dice -. Ci vorrebbero più controlli, anche da parte della polizia municipale. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se invece di me questo delinquente avesse preso di mira una ragazza o una donna che passeggiava con il cane".