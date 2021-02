01.02.2021 h 14:36 commenti

Cerca di rubare alla Coop con l'aiuto di un addetto alla vigilanza. Denunciati tutti e due

L'uomo, un 45enne di origine nordafricana, con l'aiuto di un complice che lavora per il supermercato, ha tentato di oltrepassare le casse senza pagare la spesa. Sul posto è intervenuta una Volante

Aveva riempito il carrello con una spesa di 400 euro che, con l’aiuto di un complice che lavora per il supermercato come addetto alla portineria, ha cercato di non pagare, ma è stato fermato dal personale di vigilanza. E’ successo sabato mattina 30 gennaio alla Coop di via Valentini. Sul posto è intervenuta una Volante che ha bloccato un 45enne di origine nordafricana e il suo complice, dipendente di una società che ha in appalto il servizio di vigilanza alla Coop. I due sono stati accompagnati in questura e denunciati per peculato e tentato furto.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus