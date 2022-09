03.09.2022 h 10:27 commenti

Tenta di estorcere soldi ad un anziano e poi ferisce carabiniere: in carcere una trans

Il movimentato episodio è avvenuto tra via Firenze e piazza della Stazione. Il giudice ha accolto la richiesta della procura dopo il patteggiamento della condanna ad un anno di reclusione

Ha cercato di estorcere dei soldi ad un anziano pratese e poi, quando sono intervenuti i carabinieri, si è scagliato contro di loro ferendone uno. Per questi motivi una transessuale brasiliana è stata arrestata nel pomeriggio di mercoledì 31 agosto.

I fatti sono avvenuti nella zona tra via Firenze e la Stazione, dove la trans era già stata fermata la mattina dello stesso giorno sempre dai carabinieri del Radiomobile l'avevano sorpresa in atteggiamenti contrari la pubblica decenza. Accompagnata al comando di via Picasso, era stata poi denunciata anche per il furto di uno specchietto da un veicolo parcheggiato lungo i viali della stazione e quindi rimessa in libertà.

Un paio d’ore dopo la trans era nuovamente tornata nell’area di via Firenze, dove nottetempo si prostituiva, e questa volta aveva cercato di estorcere del danaro ad un settantenne che transitava con la sua autovettura. Secondo il racconto dell'anziano, la trans aveva bloccato col proprio corpo l’utilitaria ed un modo fulmineo era entrata nell’abitacolo intimando al malcapitato di consegnare 50 euro e impossessandosi anche delle chiavi di accensione. Era poi uscita dal mezzo dove era stata inseguita dalla vittima che, nel vano tentativo di recuperare le chiavi, era stato anche scaraventato in terra. Vistosi sopraffatto l’anziano aveva richiesto soccorso al 112 tramite il cellulare di una passante. La pattuglia giunta nell’arco di un paio di minuti ha quindi bloccato la trans e recuperato le chiavi; in queste fasi uno dei militari si è procurato una distorsione al gomito nel tentativo di bloccare la fuggitiva.

Nei confronti della trans sono stati contestati i reati di resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale, ipotesi confermate dal pm di turno Laura Canovai nella richiesta di convalida dell’arresto in cui ha fatto istanza di misura cautelare in carcere nei confronti dell’arrestato. Stamani il Tribunale di Prato si è espresso positivamente inviando la trans in carcere con una condanna patteggiata ad un anno di reclusione e 1.000 euro di multa.