21.08.2019 h 10:20 commenti

Tenta di entrare in un negozio dalla finestra del bagno, arrestato un quarantaseienne

E' successo in via Tagliamento, l'uomo è stato disturbato dall'arrivo dei poliziotti impegnati in un controllo sul territorio. Durante la perquisizione sono stati trovati un seghetto, un cacciavite e strumenti per lo scasso



Protagonista un cinese classe 1973 che, all'arrivo dei poliziotti, impegnati in un controllo del territorio, ha cercato di nascondersi dietro a un muretto.

E' successo nella notte di oggi, mercoledì 21 agosto. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato trovato con un seghetto, un cacciavite, un telefonino con la torcia accesa e alcuni attrezzi da lavori custoditi in una borsa, strumenti utilizzati per danneggiare l'inferiata della finestra del bagno del negozio.





Edizioni locali collegate: Prato

