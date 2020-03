19.03.2020 h 13:28 commenti

Tenta di disarmare un poliziotto e ne ferisce un altro, trentenne in manette

E' successo la scorsa notte in via Strozzi. La Volante è intervenuta in seguito alla segnalazione di una lite in strada. L'uomo si è rifugiato in un portone, poi ha minacciato e aggredito gli agenti

Ha provato a disarmare un poliziotto pur di evitare di essere identificato. Così un cinese di 30 anni, clandestino e con numerosi precedenti penali, ha reagito all'arrivo della pattuglia della polizia intervenuta poco prima delle 1.30 della notte di giovedì 19 marzo in via Strozzi in seguito alla segnalazione di una lite in strada tra due persone.

L'uomo è stato arrestato per minacce, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato solo un uomo, il trentenne che si è rifugiato all'interno di un palazzo chiudendo il portone per impedire di essere raggiunto. E' stato un condomino ad aprire e quando i poliziotti si sono trovati di fronte al cinese, questi per tutta risposta li ha prima minacciati, poi ha tentato di aggredirli e infine ha provato ad impossessarsi della pistola di ordinanza di uno dei due. Non senza fatica, gli agenti sono riusciti a immobilizzare il trentenne ma uno di loro è rimasto ferito: i sanitari, accorsi sul posto, gli hanno medicato una contusione al volto e lo hanno giudicato guaribile in cinque giorni.



