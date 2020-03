02.03.2020 h 13:57 commenti

Tenta di derubare una donna in treno ma viene fermato da un finanziere libero dal servizio

E' successo nella serata di ieri. Il treno si è fermato alla stazione centrale dove è intervenuta la polizia. L'uomo, un ventinovenne, è stato denunciato e anche sanzionato per ubriachezza molesta

Ha tentato di derubare una donna ma il suo gesto è stato notato da un finanziero libero dal servizio che è immediatamente intervenuto. E' successo nella serata di ieri, domenica primo marzo, a bordo di un treno diretto a Pistoia. Protagonista un nigeriano di 29 anni che è stato denunciato per tentato furto aggravato. Vittima una donna italiana di 50 anni. L'episodio è stato segnalato alla questura appena il treno si è fermato alla stazione centrale di Prato. L'uomo, visibilmente ubriaco, è stato preso in consegna dagli agenti; identificato, è risultato non solo avere diversi precedenti ma anche un ordine di espulsione emesso pochi giorni fa dal questore di Pistoia. Per questo motivo è stato denunciato anche per inosservanza dell'ordine del questore, mentre è stato sanzionato per ubriachezza molesta.



