14.07.2021 h 13:58 commenti

Tenta di colpire i carabinieri con il mattarello, denunciata 57enne

Violenta reazione della donna che ha cercato di evitare la perquisizione domiciliare a carico del figlio che invece è stato arrestato. E' successo a Prato

Per aiutare il figlio quarantenne ad evitare una perquisizione domiciliare, ha impugnato un mattarello e ha tentato di aggredire i carabinieri. Una reazione che alla donna, una 57enne, è costata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Il figlio, invece, già coinvolto in un procedimento penale per ricettazione e noto per altri precedenti, è stato arrestato. E' successo nella mattina di ieri, martedì 13 luglio. Madre e figlio, che abitano a Prato, si sono spalleggiati a vicenda quando alla loro porta hanno bussato i carabinieri di Carmignano per compiere una perquisizione. La donna, in particolare, ha provato più volte a colpire i militari che però sono riusciti a immobilizzarla e a toglierle di mano il mattarello.



Edizioni locali collegate: Prato Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus