Tenta di aggredire i poliziotti che si difendono usando il taser, denunciato

E' successo ieri nella zona di Grignano dove gli agenti sono intervenuti per mettere fine alla lite tra due persone

Sono stati costretti ad usare il taser gli agenti della questura di Prato intervenuti intorno alle 13.30 di ieri, giovedì 16 novembre, in un appartamento di Grignano dove era in corso una lite tra due persone. A chiedere l'intervento del 113 è stato il proprietario di casa a cui un brasiliano di sua conoscenza, transessuale, con il quale aveva avuto un diverbio, impediva l'accesso dopo essere riuscito ad entrare. Gli agenti, con l'ausilio di una squadra dei vigili del fuoco, hanno raggiunto l'abitazione. Il brasiliano si è ribellato anche anche a loro cercando più volte di aggredirli e colpirli fin quando è stato neutralizzato con la pistola a impulsi elettrici. Identificato, l'uomo è risultato essere irregolare in Italia, già destinatario di un ordine a lasciare il territorio nazionale emesso dal questore di Prato. Denunciato, il brasiliano dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza della misura a suo carico.



