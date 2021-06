16.06.2021 h 18:32 commenti

Tensione davanti alla Texprint, scontri tra manifestanti e dipendenti con cinque feriti

E' dovuta intervenire la polizia per riportare la calma. I Sì Cobas parlano di "aggressione squadrista". L'incidente quando un furgone dell'azienda ha cercato di forzare il picchetto che gli impediva di uscire con la merce

Momenti di tensione in via Sabadell all'esterno della Texprint tra i manifestanti del presidio organizzato dai Si Cobas e alcuni dipendenti e soci dell'azienda, al centro di una durissima vertenza che dura ormai da mesi e che ha già avuto strascichi di natura giudiziaria.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha riportato la calma e sta ora cercando di ricostruire quanto avvenuto. E' intervenuto anche il 118 con i sanitari che hanno soccorso cinque persone: tre sono state portate al Santo Stefano (due in codice verde, uno in giallo), mentre altri due sono stati medicati sul posto e hanno rifiutato il ricovero.

In un video pubblicato sulla pagina Facebook dei Sì Cobas si vedono alcuni momenti del tafferuglio, con alcuni cinesi che cercano di forzare il picchetto dei manifestanti che bloccano un camion in uscita dall'azienda. Uno dei cinesi usa un mattone per picchiare un manifestante. I Sì Cobas parlano di "aggressione squadrista" ai danni dei tre manifestanti pakistani che in quel momento erano presenti al presidio, che sarebbe stato danneggiato.

La tensione in via Sabadell è molto tesa da settimane. Da una parte i Si Cobas che rivendicano il rispetto del contratto del lavoro, denunciando situazioni di sfruttamento, e chiedono il reintegro di una decina di lavoratori, tutti di nazionalità pakistana, licenziati dalla Texprint proprio in seguito allo sciopero. Dall'altra il resto dei dipendenti dell'azienda, una settantina di persone di varia nazionalità, che denunciano di essere vessate dai manifestanti con offese, perquisizioni e blocchi, che stanno rendendo al vita difficile non solo alla Texprint ma anche alle altre aziende della zona.

Nelle scorse settimane la procura ha chiuso l'inchiesta nei confronti di 27 attivisti sindacali e manifestanti accusati di reati che vanno dalla violenza privata al danneggiamento, dalle percosse alle lesioni personali proprio in occasione dei picchetti.

A nulla sono valsi finora i tentativi di mediazione, così come l'intervento dello sportello antisfruttamento del Comune che si è fatto carico della questione. Il rischio è che la situazione possa ulteriormente degenerare come avvenuto in altre parti d'Italia.