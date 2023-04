02.04.2023 h 11:51 commenti

Tennis, Tc Prato C vince la finale provinciale di Coppa Italia e accede alle regionali

La squadra del capitano Paolo Tota ha battuto la formazione ‘gemella’ Tc Prato B. Prossimo step la fase regionale a Livorno che vale la qualificazione alla finalissima di Roma

Tc Prato C campione della Coppa Italia di tennis provinciale. La squadra del capitano Paolo Tota ha avuto la meglio sulla formazione ‘gemella’ Tc Prato B nella finale disputata ieri, sabato primo aprile. Una finale che ha visto Tc Prato C prevalere nei due singolari e, di conseguenza, aggiudicarsi anche il doppio. Risultato di 3 a 0 che vale la qualificazione alle fasi regionali in programma a Livorno. Tc Prato C e Tc Prato B sono arrivate alla finale di ieri dopo aver battuto le squadre degli altri circoli provinciali. Ora la grande sfida regionale con l’obiettivo di un’affermazione che proietterebbe Tc Prato C alle finali nazionali che si giocheranno a Roma. In palio l’Ambitissima Coppa Italia. Questi i campioni provinciali: insieme al capitano Paolo Tota, Rodolfo Rapone, Fabio Signorini, Francesco Pugi, Umberto Querci, Andrea Vannucchi, Francesco Bedini, Sauro Cafissi, Riccardo Chiavacci, Costantino Vellas.

Edizioni locali collegate: Prato

