16.10.2023 h 10:34 commenti

Tennis, le ragazze del Tc Prato battono la capolista. Niente da fare per il Tc Bisenzio

La formazione rosa di via Firenze, capitanata da Claudia Romoli, virtualmente si porta in testa al raggruppamento 2. La squadra maschile deve invece cedere di fronte alla corazzata Palermo

Vittoria nell'A2 femminile per la formazione del Tc Prato contro Tc Cagliari A mentre arriva una sconfitta (5-1) per il Tc Bisenzio nella trasferta contro il Tc Palermo.

La formazione rosa di via Firenze, capitanata da Claudia Romoli, riesce a superare la capolista del girone e virtualmente si porta in testa al raggruppamento 2 grazie alle affermazioni di Cristina Dinu su Alessandra Mazzola per 63 63 e di Viola Turini contro Barbara Dessolis per 75 75. Nel terzo singolare entrava in campo la neo campionessa toscana di doppio under 15 Virginia Lanzillo (Tc Prato) ma nulla poteva contro Marcella Dessolis che chiudeva il match 62 61. Nel doppio scendevano in campo per il Tc Prato Dinu e Turini mentre per il team sardo il duo composto da Mazzola e Barbara Dessolis. Primo set equilibrato chiuso 64 dalle laniere che poi nel secondo set staccavano le avversarie e vincevano il match 62 per un 3-1 molto importante che conferma il risultato positivo contro Tc Baratoff Pesaro e i 6 punti in classifica.

Nell'A1 maschile contro la corazzata Tc Palermo non può nulla il Tc Bisenzio anche se qualche rammarico c'è per le sconfitte al terzo set di Samuele Pieri contro Alessandro Giannessi (46 62 61) e Cosimo Banti contro Gabriele Piraino per 61 26 63. Il match di Salvatore Caruso contro Francesco Canò era chiuso ed è terminato 64 61 per il siciliano ex numero 76 al mondo, mentre il punto sicuro è arrivato da Jacopo Stefanini che ha superato Francesco Mineo 63 62. Sul 3-1 per la formazione palermitana Piraino e Mineo hanno sconfitto 61 63 Canò-Banti mentre il duo Giannessi-Caruso ha avuto la meglio 76 62 su Pieri-Stefanini.