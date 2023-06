12.06.2023 h 10:50 commenti

Tennis, l'ex campione Andreas Seppi maestro d'eccezione al Tc Prato

Il tennista, arrivato al numero 18 delle classifiche mondiali ed ex azzurro di Coppa Davis, è stato ospite della festa per la conclusione della scuola tennis, e ha palleggiato con i più piccoli

Grande festa al Tc Prato per la presenza di Andreas Seppi che insieme al suo coach Massimo Sartori ha partecipato all'ultimo giorno del corso della scuola del circolo di via Firenze. Così Andreas Seppi, a 39 anni, da giocatore si trasforma in maestro e soprattutto insieme al suo coach Massimo Sartori vuole essere un esempio per i più piccoli. In occasione della festa per la conclusione della scuola tennis del Tc Prato l'ex azzurro ha voluto essere protagonista della giornata prima con un'esibizione e poi insieme ai tanti allievi del circolo laniero.

"La presenza di Seppi è qualcosa di importante per questi bambini perchè Andreas è un'esempio di professionalità e di costanza - spiega Marco Romagnoli presidente Tc Prato - abbiamo voluto fortemente questo connubio e dare la possibilità di palleggiare con Seppi è davvero un bel regalo e soprattutto un modo per far continuare a giocare a tennis e anche avere sogni importanti".

L'ex professionista ha giocato ben 66 volte almeno il primo turno in uno dei tabelloni del Grandi Slam, ha raggiunto il numero 18 delle classifiche Atp ed è stato punto di riferimento per tanti anni del tennis italiano. "Ho concluso la mia carriera agonistica dopo 38 anni e voglio adesso dare la mia esperienza ai giovani - dice Andreas Seppi - venire qui al Tc Prato, tra l'altro dove si svolge un torneo importantissimo a livello giovanile e c'è una tradizione antica con tanti campioni che hanno calcato questi campi, è qualcosa di bello ed è un modo per dare un supporto a chi crede nel tennis e vuole dare qualità".