Tennis, è pratese la campionessa under 13: primo posto nel singolo e nel doppio

Anna Rozzi ha sbaragliato le avversarie in gara al Master del circuito Super slam che si è giocato ad Arezzo dal 10 al 17 ottobre

E' pratese la campionessa toscana di tennis under 13. Anna Rozzi, del circolo Tc Bisenzio, ha vinto il titolo sia nel singolo che nel doppio. La giovanissima ha preso parte al Master del circuito Super slam che si è svolto al tc Giotto di Arezzo dal 10 al 17 ottobre. Nel singolo, Anna Rozzi ha vinto il girone di qualificazione imponendosi in tre partite e sabato è riuscita ad aggiudicarsi la semifinale contro Viola Cossari del tc Le Signe (risultato 6-3, 6-2). La finale, giocata domenica, ha visto la pratese superare con il risultato di 4-6, 6-4, 7-5 la tesserata del ct Piancagnastaio Amanda Nai. Altro successo, sempre domenica, nella finale del doppio: Anna Rozzi ha vinto in coppia con Amanda Nai contro le aretine Allegra Pecorini e Sofia Gatti (6-3, 6-2).



