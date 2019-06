22.06.2019 h 18:20 commenti

Temporale manda in tilt mezza città: strade e sottopassi allagati, traffico bloccato in viale Montegrappa

Pioggia battente nel pomeriggio con conseguenze che hanno costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi in diverse zone della città. Critica la situazione in viale Montegrappa dove un ramo che si è staccato da un albero ha invaso la carreggiata. Chiusi i sottopassi all'altezza della questura e di Pratilia

L'allerta meteo, annunciata con pochissimo anticipo dal Centro funzionale della Regione, c'è stata ed è stata puntuale. Numerosi gli allagamenti di strade, scantinati e abitazioni poste al piano terra in diverse zone della città e problemi anche per i sottopassi. Letteralmente preso d'assalto il centralino dei vigili del fuoco. L'intervento più grosso è quello in viale Montegrappa dove intorno alle 17.30 un ramo si è staccato da un albero invadendo completamente la carreggiata. Traffico bloccato e diverse pattuglie della polizia municipale intervenute per smistare la viabilità su percorsi alternativi. Il ramo, di grosse dimensioni, si è staccato dall'albero probabilmente a causa dell'eccessivo peso della pioggia che è caduta in grande abbondanza e in un brevissimo lasso di tempo.Allagati i sottopassi all'altezza della questura e di Pratilia, lungo la Declassata, che sono stati chiusi alla viabilità. Problemi in piazza Mercatale.Da segnalare anche l'allagamento di un tratto di via Zarini, in prossimità dell'incrocio con via Roma. La quantità di acqua non è stata assorbita dai tombini e ha trasformato la strada in una vera e propria piscina con pericoli per i veicoli in transito. La foto scattata da Massimo Zinna sono eloquenti e mostrano chiaramente quanto accaduto nei pochi minuti di pioggia intensa che si è abbattuta sulla città.Il consigliere di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno ha fatto un giro in piazza Mercatale e nelle altre zone della città dove si sono verificati i disagi maggiori. "Residenti e esercenti della piazza - ha commentato - alle prese con grossi problemi dopo appena mezzora di pioggia. Piazza ridotta male specie nella parte interessata dai recenti lavori ai giardini. Appena cominceranno le sedute del Consiglio comunale chiederò spiegazioni all'assessore competente".