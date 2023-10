21.10.2023 h 14:30 commenti

Temporale in città, chiuso il sottopasso di Pratilia per allagamento

Sul posto la polizia municipale e le squadre di volontari. Allertata anche Anas. Il traffico viene deviato sulla rotatoria soprastante

A causa del violento temporale che ha interessato Prato tra le 13 e le 14, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni il sottopasso di Pratilia lungo il viale Leonardo da Vinci. Risulta infatti, allagato. Il traffico è stato deviato sulla rotatoria soprastante.

Sul posto la Polizia Municipale e squadre del volontariato della Protezione civile per garantire la sicurezza della circolazione. Allertate anche le squadre di Anas, che ha la competenza su questa strada. Attorno alle 15 è stata riaperta al transito la corsia direzione Firenze, alle 19 entrambe e tutta la circolazione è tornata alla normalità.

Intanto è stata prorogata fino alle 24 di oggi l'allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore nella Toscana nord orientale, mentre è stata estesa fino alle 20 nel resto della regione. Oggi saranno ancora possibili precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco di forte intensità, su gran parte della regione, spiegano ancora dalla Sala operativa. Domani, domenica 22 ottobre, e lunedì 23 previsto un temporaneo miglioramento in attesa di un peggioramento tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre.







Edizioni locali collegate: Prato

