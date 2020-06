13.06.2020 h 08:47 commenti

Tempo di maturità anche per Federica, affetta da sindrome di Asperger: "Nessuna paura, ciò che conta è impegnarsi"

La storia della diciannovenne pratese che nonostante questa forma di autismo è pronta a chiudere il suo percorso scolastico al Rodari per iniziare l'Università. Filosofia è la sua materia preferita

Non ti guarda mai dritto negli occhi, non ama il contatto fisico e preferisce evitare i luoghi affollati, ma sa benissimo ciò che vuole da se stessa e dalla vita: andare all'università per studiare filosofia. E' la storia di Federica Inverso, 19 anni, affetta da sindrome di Asperger, considerato un disturbo dello spettro autistico.

Tra pochi giorni per lei come per altri 1.637 studenti pratesi ci sarà la maturità, la più strana della storia repubblicana del Paese a causa del Covid. Federica è pronta a tutto con grande forza. Ha accettato di parlare con noi perchè vuole essere di aiuto a quanti sono nelle sue condizioni ma hanno paura di affrontare la vita. E lei di coraggio ne ha da vendere. Studentessa del Rodari e forte di una media piuttosto alta, Federica spera di essere tra le prime ad essere esaminata: "Come tutti sono in ansia e dentro di me sento tante emozioni, ma credo sia giustificabile. Voglio dire a chi è come me, di non preoccuparsi perché si sarà giudicati per la nostra preparazione e non per come siamo. La cosa più importante è impegnarsi, fare il proprio dovere. Il resto non c'entra niente. E' una valutazione sulla propria preparazione. Niente di più". Al suo fianco c'è mamma Anna Lucia che l'ha sempre sostenuta e spronata, anche a fare quelle due vacanze studio, a Londra e a Dublino, per migliorare l'inglese di cui avrebbe volentieri fatto a meno. Perché a Federica piace stare a casa, divorare i libri e fumetti e perché no, guardare anche qualche serie tv, come ad esempio Criminal Minds, e i documentari. "Sono e siamo orgogliosissimi di Federica. - afferma -Quando abbiamo scoperto il suo disturbo ho temuto che si chiudesse in se e che gli ostacoli fossero troppo alti per poterli superare. Vi dico solo che abbiamo fatto 4 anni di logopedista perchè Federica aveva un linguaggio tutto suo. Invece Federica è stata bravissima e ha fatto dei suoi limiti un punto di forza. Certo, ci sono professioniste che l'affiancano, mi piace ringraziare Silvia Bisori e Marianna Montini, ma ci mette molto del suo". E' una spugna dotata di una memoria fotografica impressionante e di una proprietà di linguaggio ben oltre quella che caratterizza i suoi coetanei. "Alle elementari passava il tempo a leggere il vocabolario", ci racconta la mamma. Federica con grandissima autoironia aggiunge: "che particolare triste".

La diagnosi della sindrome di Asperger è arrivata tardi ed è stata importante soprattutto per dare una spiegazione al desiderio di isolamento e al bisogno di una rigida routine da parte di Federica. Non certo per limitarla. Anzi, quando a 14 anni i genitori hanno deciso di metterla a conoscenza del disturbo di cui è affetta, c'è stata la svolta sopratutto nel rapporto con gli altri. "Ha subito letto tutto ciò che c'era da sapere sulla sindrome di Asperger - racconta la mamma - poi ha messo in relazione quanto appreso con se stessa per capire meglio azioni e reazioni che la contraddistinguono". Una consapevolezza che l'ha aiutata tanto a sopportare gli atteggiamenti non consoni da parte dei compagni di classe e a volte anche dei docenti. Purtroppo anche Federica è stata oggetto di bullismo, soprattutto da parte delle ragazze. Non violenza fisica ma bensì psicologica che a volte può essere anche più dolorosa: "In terza ho fatto "outing". - spiega Federica usando in modo scherzoso questo termine - Ho raccontato a tutti di essere affetta da sindrome di Asperger in modo che le mie compagne capissero perché sono e mi comporto così. Purtroppo l'effetto positivo non è durato molto. Però ho anche delle amiche fuori dalla mia classe". Qualcuna la conosce così bene dal regalarle per il suo compleanno "La Repubblica di Platone", un classico che ormai sa a memoria. Perché la filosofia è la chiave di accesso che predilige per codificare i comportamenti degli altri. "Dopo la laurea in filosofia mi piacerebbe proseguire l'università con un'altra facoltà. Penso a psicologia o a legge. Ciò che conta è che ci sia la conoscenza filosofica perché aiuta moltissimo a destreggiarsi nella vita e aumenta l'intelligenza umana, la capacità di riflettere". Studio e scrittura. Federica sta lavorando al primo libro di una saga a metà strada tra il giallo e il paranormale ma su cui mantiene il massimo riserbo. Riusciamo solo a strapparle il numero dei volumi di cui si comporrà: "Otto perché è il mio numero preferito essendo perfettamente simmetrico". Un numero magico che richiama anche il simbolo dell'infinito. Come gli infiniti limiti che la sola forza di volontà di Federica ha superato.

Eleonora Barbieri