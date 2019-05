15.05.2019 h 14:00 commenti

Tempio crematorio, l'accusa ai politici: "Il tema è scomparso dal dibattito cittadino"

Livio Benelli (Pubblica Assistenza) e Massimo Taiti (Lidu) tornano a riproporre l'esigenza per la città di un impianto: "Quasi la metà dei residenti ricorre alla cremazione dei propri cari"

Livio Benelli, presidente Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato e Massimo Taiti, presidente Lidu Prato, nell’occasione di una riunione della lega per i diritti dell’uomo, hanno portato all’attenzione dell’associazione la scomparsa dalla scena pubblica dell’argomento Tempio Crematorio.

“Certo – affermano – una piccola cittadina come un sottosegretario di Stato ci ha definito, non ha gli stessi diritti di civiltà delle grandi province italiane sede di Tempio Crematorio, quali Verbania, con poco meno di 38mila abitanti, o Avellino (la popolosa provincia del sottosegretario di Stato) con poco più di 54mila abitanti, entrambe sede di Tempio Crematorio. Argomento scabroso in una campagna elettorale giocata tutta in difesa. Eppure i numeri ci dicono che il 48,5% delle famiglie dei residenti nella provincia ricorre alla cremazione in caso di lutto dei propri cari (non il 30% come si sostiene da altre parti). I tempi non sono ancora maturi? D’altronde è solo dal 1907 che le prime proposte di Tempio Crematorio sono balzate all’attenzione delle amministrazioni comunali. Quali sono le posizioni e le proposte dei candidati alla carica di sindaco della "piccola cittadina" pratese? Le famiglie pratesi attendono”.

L'invito è accolto favorevolmente dal consigliere comunale e dal capogruppo Pd, Gabriele Alberti e Lorenzo Rocchi che in questi cinque anni hanno portato avanti la battaglia per realizzare il tempio crematorio anche attraverso l'approvazione di un ordine del giorno: "siamo disponibili al dibattito e siamo sicuro che dal confronto può nascere la soluzione giusta. È una battaglia di civiltà perché diamo la libertà di scelta che i cittadini pratesi oggi non hanno".