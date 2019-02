21.02.2019 h 14:29 commenti

Tempi record per la nuova palazzina dell'ospedale, tra tre settimane la conferenza dei servizi

Grazie a uno studio di fattibilità tecnico economica molto dettagliato, l'Asl Toscana Centro ha deciso di andare direttamente in progettazione esecutiva. Dopo il parere della conferenza dei servizi uscirà il bando per il progettista

Procede spedito l'iter tecnico-amministrativo per l'ampliamento dell'ospedale Santo Stefano attraverso una nuova palazzina di tre piani più l'interrato. E' convocata per il prossimo 14 marzo la conferenza dei servizi indetta dal Comune per rilasciare il permesso di costruire all'Asl Toscana Centro.

Questo significa che la città non dovrà attendere molto prima di vedere attivati 112 posti letto in più degli attuali e il polo oncologico. Tra l'altro i tecnici dell'azienda sanitaria hanno deciso di saltare il progetto definitivo, giudicando più che completo lo studio di fattibilità tecnico-economica (ex preliminare). Tradotto vuol dire che dopo il parere della conferenza dei servizi, che potrà avere prescrizioni o meno, l'Asl Toscana Centro andrà subito a gara per scegliere il tecnico che definirà il progetto esecutivo sulla cui base sarà realizzata la gara d'appalto. Con tutte le cautele del caso, vista la raffica di imprevisti che ha rallentato il cantiere per l'abbattimento del Misericordia e Dolce, è ipotizzabile la pubblicazione della gara entro la fine dell'anno.

Stiamo parlando di una palazzina che complessivamente costerà oltre 18 milioni di euro, in parte coperti dalla Regione e in parte dallo Stato. La gara d'appalto dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro e avrà quindi evidenza europea e di conseguenza avrà procedure e tempistiche più ampie rispetto ai bandi previsti per importi più bassi.

La conferenza dei servizi metterà attorno a un tavolo tutti gli enti coinvolti dal progetto. Non è detto che basti una sola riunione. Molto dipenderà dalle eccezioni che ogni singolo ente metterà sul tavolo. L'azienda sanitaria ha realizzato lo studio di fattibilità tecnico economica della nuova palazzina in modo molto dettagliato e recependo le prescrizioni che all'epoca vennero fatte per il Santo Stefano in modo da prevenire eventuali opposizioni al tavolo della Conferenza dei servizi e di saltare il progetto definitivo approdando direttamente all'esecutivo. Inoltre l'ampliamento è in linea con la struttura esistente sia in termini estetici che tecnici per cui non dovrebbero esserci particolari problemi.

E.B.