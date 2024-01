05.01.2024 h 08:59 commenti

Argine della Bardena, tempi lunghi per la ricostruzione. Lunedi riaprono le piste ciclabili

Le condizioni climatiche hanno rallentato i cantieri a Figline, si aspetta che il terreno asciughi. Ripuliti i tracciati ciclopedonali sulla parte destra del fiume, su quella sinistra i percorsi restano chiusi, come la passerella a Santa Lucia

aa

Ancora tempi lunghi per risistemare l'argine della Bardena a Figline, mentre la prossima settimana riapriranno le piste ciclabili sul lato destro del fiume Bisenzio.Da ieri, giovedì 4 gennaio, il cartello che autorizzava il passaggio solo per i residenti dalle svolte di Figline, sia a monte che a valle, è stato levato ma il cantiere è fermo in attesa che il terreno asciughi. Visto le previsione del tempo e la stagione particolarmente umida, i lavori finiranno a primavera inoltrata, non è possibile infatti intervenire con massi ciclopi come è stato fatto per il Rio Valloni, ma bisogna ricostruire l'argine con la terra. Operazione che richiede condizioni climatiche migliori per evitare ulteriori crolli. Resta la preoccupazione, soprattutto in previsione dell'allerta meteo prevista per i prossimi giorni, di possibili cedimenti. La strada comunque è in sicurezza, anche se bisogna prestare attenzione nel punto in cui il guardrail non è stato ancora rimesso.Più facile l'intervento lungo le piste ciclabili, stanno terminando i lavori di pulitura sotto il ponte XX settembre in modo da permettere la riapertura a partire dal ponte Datini fino a ponte Petrino. Verrà riaperta anche la ciclabile in direzione viale Marconi, qui la devastazione del 2 novembre è ancora molto evidente, con alberi lungo il Bisenzio sradicati o danneggiati. Resta chiusa, invece, la pista ciclabile sul lato sinistro del fiume che dal ponte Datini arriva in via Amendola, il tracciato è completamente da rifare e prima bisogna rimuovere la grossissima quantità di fango che ancora si trova lungo il tracciato. Tra l'altro l'amministrazione comunale aveva identificato come luogo di scarico per gli spurghisti impegnati a ripulire le case, proprio il tratto di pista ciclabile sotto la via degli ulivi, la strada sterrata che porta al Cantiere. Un percorso che era stato rifatto da poco. Ancora divieto di accesso per la passerella del Guado a Santa Lucia, il parapetto non è ancora stato risistemato e quindi l'attraversamento resta pericoloso.