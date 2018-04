03.04.2018 h 13:19 commenti

Tempi lunghi per la riapertura della piscina di viale Galilei dopo l'incendio negli spogliatoi

Si aspetta ancora la relazione dei vigili del fuoco per iniziare i lavori di messa in sicurezza della struttura. Sicuramente per tutta la settimana resterà chiusa, se i tempi si allungheranno ulteriormente le lezioni saranno spostate in altre piscine, compatibilmente con gli spazi disponibili

Tempi lunghi per la riapertura della piscina di via Marradi, dove giovedì 30 marzo (LEGGI) si è verificato un corto circuito negli spogliatoi. I lavori di ripristino del sistema elettrico non sono ancora iniziati perché si aspetta la relazione da parte dei vigili del fuoco in base alla quale saranno programmati gli interventi di messa in sicurezza della piscina. Nel frattempo l’attività, almeno quella gestita dalla Uisp, resta sospesa con un ulteriore disagio per i corsisti. Dall’associazione spiegano che non ci sono spazi per trasferire i corsi, ipotesi confermata dallo stesso Cgfs gestore degli impianti: “Siamo in attesa di avere la relazione dei vigili del fuoco – spiega il presidente Francesco Panzera – poi programmeremo i lavori; se i tempi saranno lunghi cercheremo di trasferire i corsi negli orari liberi delle altre piscine, ma i margini d’azione sono limitati. Se invece si tratta di pochi giorni allora le lezioni verranno recuperate nei prossimi mesi”.

Niente di certo, quindi, se non che per ora niente attività in viale Galilei. “Questa piscina ha sempre dei problemi – spiega un corsista: dall’intonaco che casca, ai principi di incendio. Sinceramente non mi sento tranquillo a continuare a frequentarla. Qualche mese fa si è aperta anche una crepa nella parete che separa gli spogliatoi femminili dalla piscina; per diverse settimane siamo stati con le transenne”. La struttura è molto frequentata in tutta la giornata da adulti, ma soprattutto nel pomeriggio dai bambini.