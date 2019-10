14.10.2019 h 12:00 commenti

Tempi lunghi per il rinnovo delle patenti speciali. Sciumbata: "Balzello per i cittadini"

La capogruppo della lista Biffoni Sindaco ha presentato una mozione per chiedere all'amministrazione di fare pressing su Asl per accorciare i tempi ed evitare il pagamento della tassa di proroga

Rinnovare la patente, per chi è affetto da patologie particolari, è sempre più un'odissea, così Rosanna Sciumbata, capogruppo della lista Biffoni sindaco, ha presentato una mozione in Consiglio comunale perchè l'amministrazione solleciti Asl a snellire i tempi d'attesa.

"La commissione medica locale che autorizzata al rilascio - spiega Sciumbata - ha tempi lunghissimi per riunirsi e quindi il documento scade ed è necessario fare una proroga il cui costo è di 15 euro con il fai da te, e 25 se ci sia affida ad una scuola guida o a Aci".

Secondo il regolamento di Asl si può chiedere il rinnovo soltanto a quattro mesi dalla scadenza, non prima. Questo impatta sul lavoro della commissione che, quindi, non riesce a smaltire tutte le pratiche. "A questo si aggiunge – spiega Sciumbata – che viene chiesto un contributo a carico del paziente, che non ha nessuna colpa, per poter guidare anche con la patente scaduta. L'amministrazione non ha competenza in materia, ma credo che si possa fare portavoce di questa battaglia che colpisce persone che sono malate e quindi avrebbero diritto a un percorso facilitato e non a ostacoli".



