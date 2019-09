18.09.2019 h 13:59 commenti

Tempi lunghi per il condominio dei padri separati a Grignano, l'amministrazione ripiega su via Fiorentina

Risolto il contratto con la ditta che gestiva il cantiere di via Meoni, entro l'anno un nuovo appalto. A gennaio pronti 25 posti nell'ex asilo di via Fiorentina. Procedono invece in modo regolare i lavori al Mulino Viaccia di Vaiano

Un ritardo di oltre un anno per la realizzazione del condominio dei padri separati a Cafaggio, ma l’amministrazione corre ai ripari; entro la fine dell’anno saranno consegnati 25 posti nell’ex asilo comunale di via Fiorentina, accanto alla sede della Misericordia.

“Abbiamo già appaltato, tramite un bando il servizio della gestione – annuncia l’assessore ai servizi sociali Luigi Biancalani – ora stiamo realizzando piccole interventi in muratura. Sicuramente continuiamo anche con il progetto di via Meoni, ma così in tempi brevi riusciamo a dare una risposta che è sicuramente superiore alla domanda” .

Il progetto prevede la possibilità per i padri separati di poter ospitare i propri figli, mente le cooperative che hanno vinto il bando aiuteranno i genitori nella gestione dei minori

Intanto la strada per l’edificio di Cafaggio resta in salita, la ditta appaltatrice ha accumulato un ritardo di oltre un anno e quindi il contratto è stato risolto, parallelamente si procede per via legale. “Entro la fine dell’anno dovremmo riuscire ad appaltare nuovamente il cantiere, purtroppo ci sono tempi tecnici che non dipendono da noi – spiega Federico Mazzoni presidente Epp- probabilmente riusciremo anche a recuperare la parte economica, sicuramente non il tempo perduto finalizzato a dare un servizio di cui la comunità ha bisogno. Da pochi giorni, con fatica, siamo riusciti a rientrare in possesso del cantiere”.

Il progetto che ha un finanziamento regionale e va in tandem con il recupero del Mulino della Viaccia a Vaiano dove sarà realizzato un condominio sociale, prevede la costruzione di cinque unità immobiliari con spazi in condivisione a disposizione anche della cittadinanza. “Al di là della risposta concreta ad un reale bisogno – continua Mazzoni- questo progetto ha una valenza sociale e di edilizia sperimentale, proprio per questo abbiamo vinto il concorso regionale e ottenuto i finanziamenti. Se riusciamo a far partire i lavori da dove sono stati interrotti, i tempi dovrebbero essere brevi, intorno un anno, viceversa avremo una tempistica più dilatata nel tempo”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus