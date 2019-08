27.08.2019 h 16:13 commenti

Tempi attesa sanità: Prato da maglia nera a maglia rosa, in un anno ribaltata la situazione

Gli standard temporali per le prime visite sono rispettati per oltre il 90% dei casi mentre un anno fa, per alcuni tipi di visita, la percentuale era inferiore al 60%

Taglio deciso ai tempi di attesa per prenotare una prima visita agli ambulatori pratesi dell'Asl Toscana Centro. Secondo i rilevamenti effettuati lo scorso luglio dalla stessa azienda sanitaria per verificare l'efficacia degli strumenti messi in campo, a Prato oltre il 90% delle prestazioni e delle visite viene garantita entro la tempistica dettata dalla legge regionale (15 giorni per alcuni tipi di visita e un mese per tipi di diagnostica).

Un bel salto in avanti rispetto all'anno precedente quando erano immerse nelle sabbie mobili con risposte dentro i parametri di legge inferiori al 60%, le visite per chirurgia generale e vascolare, dermatologia, gastroenterologia, pneumologia, reumatologia, urologia e, sul fronte della diagnostica, l'elettrocardiogramma da sforzo. Tempi lumaca, ma meno gravi, per le visite allergologiche e quelle fisiatriche che dodici mesi fa rispettavano i parametri tra il 60 e il 70% dei casi. Oculistica invece, era il gradino superiore con appuntamenti regolari tra il 70 e l'80% del totale. In questo anno sono stati attivati o potenziati degli strumenti che hanno permesso di ridurre al minimo i ritardi per tutte le tipologie di visita. L'unico dato non disponibile per il confronto 2018/2019 riguarda l'elettrocardiogramma da sforzo, il resto registra un netto balzo in avanti con percentuali di rispetto dei parametri passate da sotto il 60% a sopra il 90%. Unica eccezione la chirurgia generale che seppur migliorata rispetto a un anno fa, è ancora sotto il 70% ma con tendenza al miglioramento.



Il risultato è sicuramente positivo anche perchè nel 2018 la provincia di Prato presentava la situazione peggiore rispetto alle altre città coperte dall'Asl Toscana Centro in termini di attese per la prima visita. Ora la situazione si è ribaltata ed è Prato a presentare le percentuali migliori. Il merito si può declinare in tre termini: aumento della produttività, cambio del sistema informatico, attivazione, da maggio, dell'intervento privato per il 20% del volume economico a disposizione che dal 1° gennaio 2020 diventerà del 30%. In sostanza vengono collegati al Cup specialistiche ambulatoriali e radiodiagnostica private per coprire quella fetta di richieste che il servizio pubblico non riesce a soddisfare nonostante l'aumento di produttività. Un modo intelligente e veloce per smaltire le liste d'attesa senza pesare sui conti.

La vera rivoluzione però, sta nel cambio di sistema informatico, come ci spiega Paolo Morello Marchese, direttore generale dell'Asl Toscana Centro: "Il sistema si ingolfa perchè mischia le prime visite che hanno un impatto del 30% sulle liste d'attesa, con quelle di controllo che invece presentano il peso e le difficoltà maggiori. Noi divideremo i due canali e faremo in modo che i pazienti cronici siano gestiti direttamente dal medico specialista. Questo dovrebbe permettere di rendere il sistema più flessibile e rispondente alle esigenze di cura dei nostri pazienti".



