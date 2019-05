06.05.2019 h 18:27 commenti

Tempesta una conoscente di messaggi e telefonate con minacce di morte, 39enne indagata per stalking

La donna dovrà stare lontana dai luoghi frequentati dalla vittima e non potrà contattarla in nessun modo. L'ordinanza eseguita dai carabinieri di Vaiano ai quali si era rivolta disperata la vittima che ormai aveva paura anche ad uscire di casa

Dovrà stare lontano dai luoghi frequentati dalla vittima e non comunicare in nessun modo con lei, neppure in forma scritta o a mezzo del telefono o della rete internet. E' questo quanto imposto dal giudice ad una 39enne di origine albanese, residente a Vaiano.

Nella giornata di ieri, 5 maggio, i carabinieri della Stazione hanno notificato alla donna l’ordinanza di applicazione della misura cautelare. La 39enne risulta indagata per i reati di minacce ed atti persecutori. Il provvedimento, emesso dall’autorità giudiziaria pratese in tempi rapidissimi, è scaturito al termine delle indagini condotte dai militari. Indagini che hanno evidenziato una serie di comportamenti persecutori, attuati dalla donna nei riguardi di una sua connazionale, presa di mira con continue telefonate e messaggi con minacce anche di morte. Alla base di sarebbero motivi di natura personale ma la vittima, proprio a causa di questi comportamenti, viveva in un profondo stato di ansia e di angoscia procurato dal comportamento ossessivo della conoscente, al punto da stare attenta ogni qualvolta usciva di casa per paura di trovarsi di fronte la 39enne.



