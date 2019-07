23.07.2019 h 10:44 commenti

Televisori fuori uso all'ospedale Santo Stefano, la denuncia dei familiari dei degenti

Torna alla ribalta il tema dei televisori spenti in diverse stanze di degenza. Problema vecchio ma evidentemente mai risolto. Nel reparto di Medicina 2 la stampa di una e-mail che segnalata il guasto con la data 3 agosto 2018

Televisori guasti in alcune stanze di diversi reparti dell'ospedale Santo Stefano. Una lamentela vecchia, lo stesso ritornello, il solito problema che ogni tanto torna alla ribalta perché fino ad oggi inascoltato o quanto meno irrisolto. Che i tempi di intervento sono lunghi lo dimostra la stampa di una e-mail attaccata ai televisori fuori uso di alcune stanze del reparto di Medicina 2. La e-mail riporta la data 3 agosto 2018, praticamente un anno fa, ed è stata inviata dal reparto ad un indirizzo interno per chiedere un intervento di riparazione per il malfunzinamento dell'apparecchio che non fa vedere l'immagine ma soltanto sentire l'audio.“Le giornate in ospedale sono lunghissime – spiegano i familiari dei degenti – ci sono persone che, per carità, della tv non se ne fanno niente, ma ce ne sono anche altre che passerebbero volentieri un po' di tempo a vedere qualcosa, un modo per distrarsi e ingannare il tempo. E' vero che in ospedale ci si viene per curarsi ma non è che tutti quelli che hanno bisogno di cure non possono vedere la tv. Se i televisori non si possono aggiustare e non si possono sostituire, meglio toglierli”.