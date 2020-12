16.12.2020 h 13:47 commenti

Telefono Merlino, uno sportello dedicato agli anziani

Il servizio è stato organizzato da La Sartoria di Vaiano, sarà attivo due volte alla settimana, i volontari sono stati formati per un ascolto attivo. Il Comune ha concesso il patrocinio

Con la pandemia le relazioni umane sono state interrotte e, soprattutto per gli anziani, le giornate sono lunghe, così La Sartoria di Vaiano, ha attivato lo sportello “Telefono Merlino” che vuole diventare un punto di riferimento per chi ha bisogno.

“L’intento è ascoltare in maniera attiva, non passiva come un semplice contenitore dove riversare i problemi; l’idea è quella di essere in grado di gettare un raggio di luce nella loro giornata – così commenta Sandra Ottanelli, presidente di Auser La Sartoria di Vaiano – possiamo ascoltare i loro pensieri, raccontare storie e alla necessità indirizzarli ai servizi attivi nel territorio.”

Il servizio i numeri da chiamare sono 0574 988177 e 371 4767972, è attivo da domani, 17 dicembre, per due volte alla settimana il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12.

Il nome scelto si ispira al mago, un uomo anziano e saggio che rappresenta la persona di fiducia a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà,

Il progetto è sostenuto dal comune di Vaiano, che ha concesso il patrocinio. “Grazie ad Auser gli anziani del nostro territorio avranno un ulteriore importante sostegno, che permetterà di combattere

situazioni di solitudine e fragilità - ha dichiarato Giulio Bellini assessore alle politiche sociali . Si rafforza così la sinergia tra terzo settore e amministrazione comunale, una collaborazione che è cresciuta di giorno in giorno con l’obiettivo di non lasciare solo nessuno.

I volontari de La Sartoria si sono preparati con delle giornate di formazione dedicate alle attività di ascolto e comunicazione organizzate da Auser territoriale di Prato e condotte da Francesca Muzi.





