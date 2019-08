05.08.2019 h 13:33 commenti

Telefonino alla guida, in poche ore diciassette automobilisti fermati e multati dalla polizia stradale

Fine settimana di controlli in tutta la Toscana. Due le patenti ritirate a Prato dove sono state contestate 38 sanzioni per un totale di settemila euro e 92 punti decurtati

Al volante con il telefonino. Sono diciassette gli automobilisti fermati e multati dalla polizia stradale che nella mattina di sabato 3 agosto ha fatto un controllo di qualche ora nell'area del Macrolotto. Solo uno è rimasto a piedi perché gli agenti hanno scoperto che già era stato multato per l'uso del telefonino alla guida e gli hanno ritirato la patente. A un altro, invece, la patente è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. Complessivamente sono state contestate 38 infrazioni per un equivalente di settemila euro di multa e 92 punti decurtati. Il controllo a Prato faceva parte di un più ampio intervento sulle strade toscane nel primo fine settimana di grande esodo. In tutto sono stati impiegati 240 equipaggi che si sono mossi sulla base delle indicazioni dell'8° Reparto volo della polizia. 34 le patenti ritirate, 1.668 i punti decurtati, 1.678 le persone identificate e 1.552 i veicoli controllati. E ancora: 680 infrazioni accertate, 29 conducenti positivi all'alcoltest. Autovelox e telelaser hanno pizzicato 211 veicoli che procedevano a velocità elevata e quindi i proprietari riceveranno a casa la sanzioni. Sessanta i conducenti alla guida senza cintura e 139 quelli con il telefonino. Tra sabato e domenica sulle strade toscane gli incidenti sono stati 30, gli interventi di soccorso 239. Tra le zone più presidiate dalla polizia stradale, la Versilia, la Maremma e tutta l'area fiorentina.



Edizioni locali collegate: Prato

