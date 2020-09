17.09.2020 h 17:17 commenti

Telefonini nascosti nei pezzi di formaggio spediti a un detenuto, gli agenti penitenziari non ci cascano

Il ritrovamento risale ai giorni scorsi ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Il pacco era destinato ad un esponente della criminalità pugliese recluso nel settore alta sicurezza. Uilpa: "Personale molto preparato, la Direzione si faccia promotrice di un riconoscimento"

Spicchi di formaggio con sorpresa: telefoni cellulari. E' quanto hanno scoperto gli agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere della Dogaia. Nei giorni scorsi, ma la notizia è trapelata solo oggi, giovedì 17 settembre, all'interno del pacco postale destinato ad un detenuto rinchiuso nella struttura di alta sicurezza sono stati trovati tre pezzi di formaggio, accuratamente confezionati. Il più approfondito controllo ha portato alla scoperta di tre telefoni cellulari con tanto di sim e caricabatterie. A rivelare la notizia è il segretario provinciale Uilpa Ivano Bindo. Il pacco era indirizzato ad un appartenente alla criminalità pugliese. “Solo grazie al personale che con professionalità ha notato qualcosa di strano nelle confezioni – il commento – è stato possibile trovare e sequestrare i cellulari. Non è la prima volta che nel corso del controllo di pacchi destinati ai reclusi vengano trovati oggetti non consentiti”. Grande la soddisfazione del sindacato Uilpa Polizia penitenziaria che si augura che la Direzione di faccia promotrice di un riconoscimento per l'impegno degli agenti, ancor più in un momento di grosso carico di lavoro dovuto sia alla cronica carenza di personale che all'emergenza sanitaria.



