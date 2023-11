31.10.2023 h 16:04 commenti

Telefoni e internet ko a Montemurlo per un fascio di fibra ottica tranciato durante i lavori

Il problema è in via di risoluzione e ha riguardato aziende e abitazioni nella zona di Fornacelle, via Alfieri e via Lamarmora. Il danno fatto durante degli scavi a cura di ditte private legate a Open Fiber

Sta tornando alla normalità la situazione nella zona di Fornacelle, via Alfieri, via Lamarmora a Montemurlo, dove nei giorni scorsi i cittadini hanno riscontrato disagi a causa del mancato funzionamento della linea telefonica e della rete internet. Il danno è stato causato da alcuni lavori di scavo di Open Fiber che hanno tranciato un fascio di fibra ottica di una delle “dorsali principali” della rete, che ha lasciato senza telefono e internet numerose famiglie per diversi giorni.

Il fascio di fibra danneggiato fa parte di un tratto in gestione a Tim, che è prontamente intervenuta con i propri tecnici per il ripristino. Purtroppo, si è trattato di un intervento lungo che ha richiesto diversi giorni di lavoro. La situazione in queste ore sta tornado alla normalità.

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, in questi giorni ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno subito il disservizio e si è subito interessato e attivato in prima persona della questione. "Il Comune non si occupa direttamente della posa della fibra ma rilascia solo lo concessioni allo scavo e quindi non ha competenza diretta sulla situazione, ma mi sono interessato della questione attraverso l'ufficio tecnico comunale e ho seguito con attenzione la vicenda, che ha causato molti disagi, sollecitando un veloce ripristino. Purtroppo si è trattato di un lavoro complesso. Entro un paio di giorni la linea telefonica e internet dovrebbe tornare a funzionare normalmente in tutte le zone. Siamo a fianco dei cittadini e continuiamo a seguire la situazione con attenzione per il più veloce ripristino dei collegamenti della linea telefonica e internet".

Il Comune fa sapere che ogni cittadino intestatario di un'utenza telefonica e internet, in base a quanto previsto nella carta qualità del proprio contratto, può richiedere al proprio operatore telefonico i danni subiti a causa del disservizio. Sarà poi il gestore stesso a rivalersi su chi ha causato il danneggiamento.