Aggressioni agli autisti, telecamere di sicurezza sugli autobus di Autolinee Toscane

Il progetto partirà nei prossimi mesi e prevede l'immediato intervento delle forze dell'ordine in caso di necessità su richiesta del guidatore. Prato è la provincia con il tasso più alto di biglietti non pagati

Novità per quanto riguarda la sicurezza degli autisti di Autolinee Toscana: verranno installate su tutti i mezzi le telecamere collegate con le forze dell'ordine che, in caso di bisogno, possono intervenire immeditamente. Ad attivare l'Sos sarà l'autista tramite un apposito pulsante che permetterà anche alle forse dell'ordine di controllare in diretta la situazione a bordo. Sempre in tema di tutela da aggressione verranno anche installate delle protezioni intorno al posto di guida .

Ad annunciarlo in commissione 3 il presidente Gianni Bechelli che ha anche fornito alcuni dati sul tasso di evasione dei passeggeri di Autolinee Toscane che non pagano il biglietto: nei primi tre mesi dell'anno è del 16% contro l''11% di quello Regionale, sempre nello stesso periodo sono stati fatti 38.201 controlli sui titoli di viaggio. Mentre nei prossimi mesi verranno posizionate 50 nuove paline alla fermata degli autobus che si sommeranno alle 8 già installate

Entro l'anno si arriverà al termine della fase T2 prevista dalla gara che porterà all' acquisto di nuovi autobus elettrici e al miglioramento del servizio urbano ed extraurbano in particolare sarà ampliato il collegamento con le stazioni ferroviarie soprattutto a Vaiano, Vernio e Montale da Montemurlo. Per le linee urbane, invece si rimodulerà la linea 9 Iolo San Giusto.