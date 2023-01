05.01.2023 h 14:26 commenti

Tegola sulla nuova palazzina del Santo Stefano: c'è il ricorso al Tar e può bloccare i lavori

Non è solo un problema di ritardo nell'apertura del cantiere. Sono a rischio i 10 milioni Cipe concessi dal governo Renzi nel 2016

Eleonora Barbieri

Cade una tegola enorme sulla costruzione della nuova palazzina dell'ospedale di Prato per ampliarlo di 112 posti letto. Enorme perché oltre a congelare l'imminente apertura del cantiere, rischia di far perdere i 10 milioni di euro di fondi Cipe che il governo Renzi destinò al progetto nel 2016 e che devono essere utilizzati entro giugno. Un orizzonte temporale molto breve, soprattutto quando siamo di fronte a carte bollate come in questo caso.La ditta arrivata seconda alla gara d'appalto, la Nigro Costruzioni di Prato, presenterà ricorso al Tar della Toscana. Atto già notificato alle parti, l'Asl Toscana centro e la prima classificata, la Nbi di Roma. Il deposito dell'impugnazione avverrà la prossima settimana. Lo conferma lo stesso Giovanni Nigro a Notizie di Prato. Nigro che per questa partita, delicatissima in quanto giocata in casa, si è affidato allo studio legale Giovannelli, tra i migliori d'Italia in diritto amministrativo.Il ricorso contiene anche la richiesta di sospensiva di assegnazione dei lavori. Si calcola che il tribunale amministrativo impiegherà una quarantina di giorni per esprimersi su tale richiesta. Se rigettata, toccherà all'Asl Toscana Centro decidere se attendere anche la pronuncia nel merito del ricorso per far partire i lavori, o se prendersi la responsabilità di farli partire comunque per non perdere i 10 milioni di euro Cipe.Se invece la sospensiva venisse accolta, il percorso per la costruzione della palazzina diventerebbe in salita e tortuoso perché a quel punto toccherà necessariamente aspettare la sentenza dei giudici amministrativi sul merito del ricorso e appare difficile, per i tempi della giustizia italiana, che tutto avvenga per giugno, termine ultimo, come detto, per utilizzare i fondi Cipe. Significherebbe perdere 10 milioni su un quadro economico di 25 di cui circa 19 per i lavori. Possibile pensare di rimpiazzarli velocemente con gli enormi problemi di bilancio della Regione Toscana e dell'Asl Toscana Centro? Un bel pasticcio sopratutto per la politica, chiamata a dare risposte ai cittadini che ogni giorno vivono sulla propria pelle i limiti di un ospedale sicuramente all'avanguardia ma piccolo rispetto a numero e caratteristiche della popolazione. Conseguenze concrete in termini di lunghe attese di un posto letto per chi è destinato al ricovero. Fenomeno purtroppo all'ordine del giorno.