Tecniche di controllo di polizia stradale e ricerca di sostanze stupefacenti: gli adolescenti a lezione dalla Municipale

Gli agenti hanno incontrato i ragazzi che frequentano il Grest Ado. Durante la mattinata anche una dimostrazione di un intervento con i cani Tesla, Ritter e Devil

Dalle pratica alla teoria. Gli agenti del Nucleo Pronto Intervento e dell'Unità Cinofila della Polizia Municipale, impegnati ieri sera nei controlli notturni nel centro storico, questa mattina hanno spiegato ai ragazzi del Grest Ado le tecniche di controllo di polizia stradale, le attività di emergenza urgenza. Con loro anche i cani i cani Tesla, Ritter e Devil che sono stati impegnati in una simulazione per cercare sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno spiegato che i cani riescono a riconoscere vari tipi di droghe, grazie ad un sostante addestramento. I ragazzi oltre che dalla spiegazione tecnica e dalla dimostrazione, sono rimasti affascinati dall'abbigliamento e dall'equipaggiamento in dotazione.

In particolare dai dispostivi di sicurezza e da quelli tecnologici come le web camera. Anche l'associazione di Protezione Civile "Oltre" ha partecipato mercoledì scorso ad un incontro con i propri mezzi in dotazione spiegandone le caratteristiche fuori strada in situazione di massima difficoltà operativa: allagamenti e strade impervie

