Team di medici cinesi operativo in Toscana fino a lunedì prossimo. Una tappa anche a Prato

Ieri sera l'arrivo a Malpensa insieme a un grosso carico di aiuti: 10 ventilatori invasivi, 20 ventilatori non invasivi, 20 monitor, 20.000 mascherine FFP2, 300.000 mascherine chirurgiche, 3.000 visiere, 3.000 tute di protezione

Farà tappa anche a Prato la squadra di medici provenieti dalla Cina che ieri sera, 25 marzo, è arrivata in Toscana dove rimarrà fino al 30 marzo per fare formazione al personale sanitario che sta fronteggiando l'emergenza Coronavirus. Ne dà notizia il consigliere regionale Nicola Ciolini del Pd con un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook. "Oggi 14 tra medici, infermieri e professionisti della commissione provinciale per la salute della Regione di Fujian atterreranno a Malpensa. Arriveranno anche a Prato per fare formazione al personale del servizio sanitario sulla gestione dell’emergenza epidemiologica. La delegazione cinese porterà con sé anche una donazione di materiale sanitario. Nel dettaglio 10 ventilatori invasivi, 20 ventilatori non invasivi, 20 monitor, 20.000 mascherine FFP2, 300.000 mascherine chirurgiche, 3.000 visiere, 3.000 tute di protezione. In questa emergenza il ruolo di tutta la comunità cinese è stato determinante. A Prato in particolare ha tenuto alta l’attenzione fin da subito e, grazie ad un comportamento disciplinato e rigoroso, ha preso tutte le precauzioni necessarie auto imponendo la quarantena a tutti coloro che rientravano dalla Cina. Senza contare le svariate donazioni già effettuate in favore dell’ospedale e delle associazioni di volontariato.L’unica vera arma che per ora abbiamo per contenere il contagio è rimanere a casa".

Oggi il gruppo di sanitari cinesi dovrebbe andare al policlinico Careggi. La tappa pratese non è ancora stata fissata.

