10.12.2022 h 14:15 commenti

Tc Bisenzio a un passo dal sogno A1, domani la finale a Lecce

La prima squadra punta alla storica promozione. All’andata ha battuto i salentini per 6-0. Ecco come seguire i match in diretta

A un passo dalla serie A1. Dopo la vittoria per 6-0 all’andata della finale playoff contro Ct Mario Stasi Lecce, al Tc Bisenzio basta una vittoria, domani in Salento, per raggiungere la massima serie maschile a squadre. Un risultato storico già di per sé per il circolo tennistico più antico della città che ora sogna l’Olimpo: “Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa -ha dichiarato il presidente Sandro Becagli alla Nazione - Volevamo prima di tutto rimanere in serie A2, avendo iniziato da matricole questa stagione, ma l'appetito vien mangiando. Quando ci siamo accorti di essere secondi e di poter puntare allo spareggio play off ci abbiamo creduto tutti”. Domani a Lecce la formazione del direttore sportivo Stefano Bonechi, punta a coronare una stagione magica che resterà comunque nella storia della città e della società, non solo per il risultato inedito a cui è arrivata ma anche per il forte coinvolgimento che tappa dopo tappa la squadra è riuscita a suscitare tra iscritti, soci e pubblico. Tutti insieme domani mattina con dita incrociate e un cuore che batte all’unisono. Collegandosi al link, dalle ore 10, è possibile seguire la finale in diretta. https://www.federtennis.it/Campionati-tornei-e-classifiche/Live-score/Risultati-in-diretta-dettaglio?url=3&id=ED7B4FD5-1D22-498F-A682-C856064D8F4D

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus