03.03.2022 h 11:04 commenti

Tasso rannicchiato sotto un'auto parcheggiata alla Castellina, salvato dal soccorso veterinario

L'animale è stato trovato in via del Palco dal consigliere comunale di FdI Claudio Belgiorno. Il recupero è stato fatto dai volontari di Earth Prato. Il tasso, impaurito e in difficoltà, è stato trasportato in una clinica veterinaria

Come tana ha scelto una macchina parcheggiata in via del Palco, alla Castellina. Un rifugio insolito per un tasso e una presenza decisamente insolita per il proprietario dell'auto, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale Claudio Belgiorno, che ha intravisto qualcosa accanto alle ruote e ha scoperto l'animale rannicchiato e impaurito. Belgiorno si è subito preoccupato di chiedere aiuto e ha avvertito il soccorso veterinario Earth Prato che nel giro di pochi minuti è intervenuto.I volontari hanno provveduto a catturare il tasso con un retino e poi lo hanno sistemato in una gabbia per trasportarlo in una clinica veterinaria e sottoporlo ad una visita e alle cure del caso.