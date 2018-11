13.11.2018 h 15:23 commenti

Tassista abusivo prova a ingannare i poliziotti: "E' mio zio". Ma non sa nemmeno il nome del passeggero

L'uomo, fermato dalla polizia stradale, è stato multato con ritiro della patente e sequestro del minivan. Due camionisti fermati al Macrolotto con la scatola nera taroccata e un carico eccessivo sul mezzo

Stava trasportando un cliente sul suo taxi abusivo, un minivan, e quando è stato fermato dai poliziotti della Stradale di Prato ha cercato di giustificarsi dicendo che era suo zio. Però, poi, non ha saputo dire nemmeno il nome del presunto congiunto.

L'uomo, un cinese di 58 anni, è stato quindi multato con il ritiro della patente di guida e il sequestro del minivan.

Nell'ambito degli stessi controlli sono stati multati due camionisti fermati dalle pattuglie sulle strade del Macrolotto. Si tratta di un autista di 47 anni residente in provincia di Pistoia, che aveva taroccato grazie ad una calamita la "scatola nera" del suo messo in modio da poter continuare a viaggiare nonostante avesse superato il limite orario di permanenza alla guida. Il secondo camionista finito nella rete della polizia stradale è invece un pratese di 52 anni che aveva caricato sul suo camion terre di scavo oltre 5 tonnellate in più di quanto consentito. Oltre alla multa, il camionista è stato costretto a chiamare un collega sul cui mezzo trasbordare il carico in ececsso, prima di poter riprendere la marcia.