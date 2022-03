24.03.2022 h 10:36 commenti

Tassista abusivo e spacciatore: a casa nascondeva due chili di ketamina

In manette è finito un ex autotrasportatore 65enne che aveva riconvertito l'attività portando la clientela cinese nei locali notturni. I carabinieri hanno scoperto che oltre al passaggio dava come extra le dosi di stupefacente

Da qualche anno aveva smesso di fare l'autotrasportatore e si era trasformato in tassista abusivo per la clientela cinese che frequenta le sale Vlt e i locali di karaoke. E il suo successo nella nuova attività era probabilmente dovuto al fatto che, oltre che a dare un passaggio ai clienti, li riforniva di ketamina.

Si tratta di un 65enne, italiano, pregiudicato, che ieri 23 marzo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo che hanno trovato, nella sua casa a San Paolo, due chili di sostanza stupefacente, suddivisi in due buste. Il valore della ketamina, una volta spacciata, è stimato dai militari in 120mila euro. L’arrestato è stato poi riportato dagli stessi carabinieri a casa in regime d’arresti domiciliari, come disposto dal pm Valentina Cosci, in attesa di comparire domani davanti al giudice per il processo con rito direttissimo. Sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare i canali per l’approvvigionamento dello stupefacente.