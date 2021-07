27.07.2021 h 11:13 commenti

Tasse non pagate con il meccanismo "apri e chiudi": 29 arresti della guardia di finanza

In carcere sono finiti cinque professionisti con studio a Sesto Fiorentino, ai domiciliari 24 imprenditori di origine cinese titolari di ditte anche nel Pratese. La procura di Firenze ha proposto istanza di fallimento per 19 imprese, di cui 16 sono già state dichiarate fallite per i rilevanti debiti erariali accumulati negli anni, quantificati in oltre dieci milioni di euro

Sono coinvolte anche aziende con sede in provincia di Prato nella maxioperazione della guardia di finanza che stamani 28 luglio ha portato all'arresto di 29 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di un'associazione criminale e della commissione di reati fallimentari e tributari, e al sequestro di ingenti patrimoni per oltre 40 milioni di euro. Il meccaniscmo scoperto dai finanzieri fiorentino è quello ormai conosciuto del cosiddetto "apri e chiudi", con il quale i titolari di circa 80 aziende operanti nel settore della produzioni di articoli di pelletteria si sottraevano sistematicamente al pagamento delle imposte.

I destinatari delle misure sono 24 imprenditori di origine cinese, finiti ai domiciliari, e cinque professionisti di uno studio associato con sede a Sesto Fiorentino che forniva consulenze alle imprese coinvolte nell'inchiesta. I cinque professionisti sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere. Un'altra persona è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Indagati anche numerosi cittadini cinesi, che avrebbero svolto il ruolo di prestanome in qualità di legali rappresentanti della aziende. Da questa mattina inoltre perquisizioni delle fiamme gialle sono in corso in una sessantina di siti produttivi cinesi del distretto economico fiorentino e pratese, con l'ausilio di ispettori dell'Inps, della Asl e dei finanzieri del reparto operativo aeronavale della Gdf di Livorno. Sempre nell'ambito delle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dal pm Fabio Di Vizio, la procura di Firenze ha proposto istanza di fallimento per 19 imprese, di cui 16 sono già state dichiarate fallite per i rilevanti debiti erariali accumulati negli anni, quantificati in oltre dieci milioni di euro.