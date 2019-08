31.08.2019 h 12:06 commenti

Tasse e multe non pagate: dalla Sori in arrivo cinquemila avvisi per un totale di circa quattro milioni di euro

Le cartelle arriveranno entro metà settembre nelle cassette postali dei pratesi in arretrato con i pagamenti

Non solo spese per il ritorno a scuola dei figli. Questo settembre, il portafoglio di molti pratesi dovrà aprirsi anche per mettersi in pari con tasse e multe arretrate che per volontà o possibilità non sono state ancora pagate. Sori ha fatto partire 5mila avvisi che arriveranno a destinazione a metà mese. Ammontano a quattro milioni di euro di cui ben tre relativi a multe non pagate e a evasione Tari. Queste ultime ingiunzioni in particolare riguardano i contribuenti di Prato, Montemurlo e Carmignano, hanno un valore di 1,8 milioni di euro e si riferiscono al 2017 e al 2018. Le multe arretrate invece ammontano a 1,2 milioni di euro.

Un discorso a parte merita l'evasione Imu. Gli avvisi sono circa 200 ma l'importo è cospicuo, 1 milione di euro. Significa che la media per ogni ingiunzione, è alta, circa 5mila euro. D'altronde è una tassa che riguarda i capannoni, gli uffici, i negozi e le seconde case. Fanalino di coda in termini di peso economico sull'ammontare dell'evasione accertata in questo periodo, sono gli avvisi relativi alla Tasi, che si paga su tutti gli immobili eccetto la prima casa, anche dall'inquilino se presente. Sono mille e non superano i 100mila euro.

Dal momento in cui l'avviso viene ricevuto dal destinatario, scattano 60 giorni di tempo per pagare, altrimenti parte la riscossione coattiva.

