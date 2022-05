19.05.2022 h 10:49 commenti

Tasse comunali, nel 2022 restano invariate le aliquote Imu e Irpef

La decisione dell'amministrazione è stata annunciata in commissione dall'assessore Squittieri: "Una scelta non scontata ma non abbiamo voluto pesare sulle tasche dei cittadini"

Aliquote Imu e Irpef invariate per il nuovo anno. E’ quanto deciso dalla giunta Biffoni per l’anno 2022. “Una scelta affatto scontata e lo è sempre di meno perché i bilanci dei Comuni sono in grande sofferenza. Gli enti locali stanno chiedendo aiuti al governo per chiudere i propri conti. - afferma l’assessore Squittieri illustrando i contenuti dell’impostazione del bilancio preventivo alla commissione 2 presieduta da Lorenzo Tinagli del Pd - Abbiamo deciso di confermare le nostre aliquote e quindi di non gravare sui cittadini dopo una verifica sulla tenuta dei conti. Una decisione che abbiamo preso senza bisogno di fare una discussione di carattere politico tanto era condivisa”.

Qualche modifica al regolamento Imu c’è ma è migliorativa per il contribuente. Vediamo di che si tratta specificando che si tratta di cambiamenti alla norma nazionale recepiti dal Comune di Prato.

Sarà applicata l’esenzione Imu per l’abitazione principale in presenza di più immobili. Fino a oggi era concessa solo nel caso le proprietà si trovassero dentro i confini comunali. Ora invece è estesa anche all’ipotesi di immobili presenti in comuni diversi.

Sarà inoltre prevista l’esenzione Imu per i cosiddetti fabbricati merce, ossia quegli immobili costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice. L’agevolazione è valida fino a che resta tale destinazione e non ci sia locazione. Fino a oggi invece era prevista un’aliquota dello 0,1%, modificabile dal Consiglio comunale.