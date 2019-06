29.06.2019 h 17:38 commenti

Tassa sui rifiuti, Prato nella top ten delle città con la riduzione della bolletta più consistente

Uno studio della Uil Toscana ha analizzato il costo dello smaltimento dei rifiuti a carico delle famiglie. La spesa a Prato è scesa del 5 per cento nell'ultimo anno e di quasi il 7 negli ultimi cinque. Una famiglia di 4 persone in una casa di 80 metri quadrati e un reddito Isee di 25mila euro, paga quest'anno 304 euro invece dei 320 del 2018

nadia tarantino

Prato è tra le dieci città con la Tari che tra il 2018 e il 2019 ha subìto la diminuzione percentuale più consistente: -5 per cento, da 320 a 304 euro. Meglio hanno fatto Trapani, Potenza, Frosinone, Avellino, Pisa, Forlì e Cesena con un calo compreso tra il 16,8 e il 5,8 per cento. E' quanto emerge dallo studio condotto dal servizio Politiche territoriali della Uil Toscana che ha incrociato l'andamento della tassa sui rifiuti non soltanto nell'ultimo anno ma anche nell'arco 2015-2019 prendendo come riferimento i costi di una famiglia con quattro componenti in una casa di 80 metri quadrati e con un reddito Isee di 25mila euro. La comparazione del quinquennio mostra il leggero arretramento della bolletta a Prato: nel 2015 la spesa era di 326,31 euro, nel 2019 di 304,02 con un calo complessivo di quasi il 7 per cento.Qualche curiosità. Sono i cittadini di Trapani a sborsare più soldi in Italia per la Tari 2019: 549 e rotti euro. Nella graduatoria delle dieci città più care non c'è nessuna toscana e fatta eccezione per Asti (434,25 euro), le altre sono tutte del meridione. Situazione geograficamente capovolta se si guarda la top ten delle città con i costi più bassi: tolto il primo posto che è di Potenza con appena 133,38 euro, le altre sono del nord.Firenze è tra le città metropolitane quella più economica dopo Bologna con 235,10 euro, mentre Reggio Calabria con 460 euro è quella con il costo maggiore.Pistoia è terza in Italia per aumento percentuale più alto: lo scarto tra il 2018 e il 2019 qui supera il 16 per cento, appena meglio di Catania e Matera, rispettivamente seconda e prima.Insieme a Prato nella classifica delle dieci città che vantano nel 2019 una bolletta più leggera rispetto all'anno precedente, ci sono altre due toscane: Pisa e Grosseto; il calo è stato rispettivamente del 7 e del 4,1 per cento.L'aumento percentuale più alto tra il 2015 e il 2019 se l'è aggiudicato Lecce - +35,6 per cento – e scorrendo la classifica si incontra Pistoia con una bolletta che nei cinque anni si è appesantita del 25 per cento. La città che più di tutte ha visto calare il costo della Tari tra il 2015 e quest'anno è Potenza che segna -45 per cento. In questa top ten figura Grosseto con un calo spalmato nei 5 anni che complessivamente ha raggiunto il 14,9 per cento.Guardando soltanto alla Toscana, le città con la Tari più bassa nel 2019 rispetto a un anno fa sono Prato, Lucca, Pisa, Siena, Carrara, Firenze e Grosseto. Pistoia, Massa e Arezzo, al contrario, pagheranno di più. E sono Massa e Pistoia quelle con l'aumento più consistente tra il 2015 e il 2019, mentre in tutte le altre province la tassa sui rifiuti è diminuita.Tornando al panorama complessivo italiano, la Uil Toscana sottolinea che negli ultimi cinque anni si è assistito ad un aumento medio dell'1,6 per cento con punte del 36 e che tra il 2018 e il 2019 la Tari è aumentata in 44 città e diminuita in 35. Tra le cose da fare in fretta, secondo il sindacato, c'è l'intervento sulla norma che riversa i crediti insoluti sul costo del servizio complessivo. Insomma: chi paga non paga solo il suo ma anche una parte di quello che non pagano i furbetti.