Task force dell'Ispettorato nazionale del lavoro a Prato: in un mese chiuse 19 aziende su 33 controllate

Il presidente, Bruno Giordano, ha fatto il bilancio dell'attività ispettiva svolta tra il 22 novembre e il 17 dicembre. Dieci le imprese sconosciute al fisco, 29 i lavoratori senza permesso di soggiorno sui 45 a nero che sono stati identificati. Un imprenditore arrestato e 8 denunciati, 2 dei quali per caporalato

Trentatré aziende controllate con una su tre sconosciuta a qualsiasi registro e 19 sospese; 45 lavoratori a nero e più della metà – 29 per la precisione – anche senza permesso di soggiorno; un imprenditore arrestato e 8 denunciati, due dei quali per caporalato. E' il bilancio dell'attività ispettiva compiuta dal 22 novembre al 17 dicembre dalle diverse task force messe in campo dall'Ispettorato nazionale del lavoro per la massiccia campagna di controlli delle aziende nella provincia di Prato. “Sfruttamento, caporalato e violazione delle norme in materia di sicurezza vengono disvelati dal lavoro che stiamo facendo”, ha detto il direttore, Bruno Giordano. Sono le irregolarità con le quali il distretto pratese fa i conti da sempre e che sono ormai una caratterizzazione del modo di fare impresa sul territorio.

Il bilancio ha preso in considerazione tutte quattro le settimane di controlli che hanno portato a galla violazioni di diverso tipo: dalla rimozione delle cautele antinfortunistiche dai macchinari allo sfruttamento dei lavoratori, dall'omessa tracciabilità del pagamento degli stipendi alla mancanza di documenti sulla valutazione del rischio, dal mancato rispetto dei contratti collettivi alla violazione delle norme relative alla sicurezza e alla salubrità dei luoghi di lavoro. In più, 10 delle 33 aziende sottoposte a controllo, sono risultate completamente sconosciute al fisco: né più né meno che ditte fantasma, di fatto inesistenti.

Sotto la lente di ingrandimento del primo mese di controlli delle task force dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sono finite confezioni, pronto moda, laboratori di produzione di divani gestiti da cinesi.

Gli ispettori hanno compiuto verifiche tecniche su molti ambiti. Enorme la quantità di irregolarità emerse e sanzionate anche con la denuncia degli imprenditori e, in un caso, con l'arresto per l'alto tasso di manodopera clandestina impiegata.



