25.09.2018 h 11:32 commenti

Taser alla Municipale anche a Prato ma il Comune frena: "Prima mandateci più agenti"

La novità è contenuta nel decreto Sicurezza di Salvini che rende possibile l'adozione nelle città con oltre centomila abitanti. Milone e Lega invece sono favorevoli: "Strumento utile"

nadia tarantino

Taser in dotazione alla polizia municipale delle città con oltre centomila abitanti. E' una delle novità introdotte dal decreto immigrazione e sicurezza firmato dal capo del dicastero dell'Interno Salvini e approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri. Uno strumento che il Comune di Prato guarda al momento con un distacco convinto che l'affermazione di sicurezza doveva partire da altro, per esempio dallo sblocco delle assunzioni di nuovi agenti della Municipale. “Senza un numero adeguato di persone – il commento del sindaco Matteo Biffoni – è impossibile fare in modo strutturale attività mirate come il vigile di quartiere per un controllo capillare del territorio”. Non è solo questione di pianta organica: “E' necessario mettere mano in modo strutturale all'inquadramento legislativo della polizia municipale il cui ruolo è, nei fatti, fortemente cambiato negli ultimi anni. Senza questo rischiamo di avere dei mezzi come il taser e non norme che tutelino gli agenti che lo usano”.Un giudizio diametralmente opposto a quello di Aldo Milone, consigliere comunale di Prato libera e sicura ed ex assessore alla Sicurezza: “Ben venga il taser – dice – basta con gli agenti incriminati per l'uso delle armi. L'utilizzo del taser consente di immobilizzare una persona senza usare la pistola ed è uno strumento utile soprattutto per le polizie locali”. E' piena la sintonia con il responsabile provinciale Sicurezza della Lega Enrico Zucchi: “E' un'opportunità importante non solo come strumento di contenimento ma anche come strumento dissuasivo. Le regole sono chiare, c'è un protocollo del capo della polizia che ha già dato riscontri positivi. Bene farebbe il Comune a inserire la dotazione del taser nel Regolamento”.Il Comune non è convinto. “E' necessario fare di più – parole del sindaco – per la definizione dell'uso delle armi”. Gli fa eco il vicesindaco Simone Faggi: “Giusto valutare l'utilizzo del taser ma non sono chiare le regole di ingaggio né le conseguenze per chi viene colpito da questo tipo di arma. Oltre a questo si dovrebbe invece rivedere il reale ed effettivo ruolo della polizia municipale all'interno della gestione della pubblica sicurezza fermo restando che il principale strumento di intervento sul tema della sicurezza resta la possibilità di assumere agenti della polizia municipale così da far arrivare sui territori quelle decine di agenti che ad oggi mancano”.Ma non è solo il taser in dotazione agli agenti della Municipale ad attirare l'attenzione: l'accesso alle banche dati è un'altra questione ritenuta di grande rilevanza. E su questo tutti sono d'accordo: “Bene la possibilità – dice il sindaco – di accedere ad alcuni archivi del Ced interforze, è una richiesta che avevamo fatto anche come Anci visto l'impegno degli agenti sul fronte dei controlli”. La pensa così anche Milone: “E' uno snodo fondamentale per consentire ad un agente della Municipale di sapere subito se la persona che ha fermato è ricercata, se ha precedenti e di che tipo e come intervenire. Operazioni che, allo stato attuale, richiedono tra i venti e i trenta minuti con tutti i rischi che è facile immaginare”.